Süper Lig heyecanı başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti
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Süper Lig heyecanı başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti

Süper Lig heyecanı başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Süper Lig'de açılış haftasının İddaa'daki oranları açıklandı. Üç büyüklerden kazanma ihtimali en az gözüken takımı Fenerbahçe oldu. G.Saray'a Giresun maçında 1.42, Beşiktaş'a Rize maçı için 1.20 oran verilirken Fenerbahçe'nin Adana Demir karşısındaki kazanma oranı ise 1.52 olarak gösterildi.

Ve Süper Lig heyecanı başlıyor. EURO 2020 ve Tokyo Olimpiyatları ile yazı geçiren sporseverlerin tutkusu Süper Lig, 13 Ağustos'ta açılıyor. İlk maç son şampiyon Beşiktaş ile Rizespor arasında. Bu mücadelenin saati 20.30 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE PAZAR, ASLAN PAZARTESİ OYNUYOR

Fenerbahçe, deplasmanda saat 21.45'te ligin yeni ekibi Adana Demir ile oynayacak. Bu maç pazar günü. Aslan ise pazartesi lige yeni yükselen Giresun'la 21.45'te kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ NET FAVORİ

İddaa da maçların oranlarını bahisseverler ile paylaştı. Üç büyüklerden kazanma ihtimali en az görülen takım Fenerbahçe oldu. Kanarya'ya 1.53, G.Saray'a 1.42 ve Beşiktaş'a 1.20 verildi.

İşte oranlar:

Süper Lig heyecanı başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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