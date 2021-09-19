Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor.
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Okaka'nın pasında sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Visca'nın bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.
16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın, son çizgiye inmeden ceza sahasına yerden gönderdiği pasta Okaka'nın altıpas önünde müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0
28. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Osayi-Samuel'in son çizgiye inip rakibini geçtikten sonra içeriye havalandırdığı topta Berisha'nın röveşatası kaleci Volkan'da kaldı.
41. dakikada Visca'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Tolga Ciğerci'nin gelişine vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Şener Özbayraklı xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Leo Duarte xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Tolga Ciğerci xx, Edin Visca xx, Danijel Aleksic xx, Deniz Türüç xx, Stefano Okaka xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Carlos Ponck, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Peter Zulj, Fredrik Gulbrandsen, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Serdar Aziz xx, Min Jae Kim xx, Attila Szalai xx, Luiz Gustavo xx, Muhammed Gümüşkaya xx, Max Meyer xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Bright Osayi-Samuel xx, Dimitrios Pelkas xx, Mergim Berisha xx
Yedekler: Berke Özer, Filip Novak, Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Arda Güler, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlitürk, Diego Rossi, Enner Valencia
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Gol: Stefano Okaka (dk. 16) (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL