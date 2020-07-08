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Süper Lig: Göztepe: 2 Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Süper Lig: Göztepe: 2 Ankaragücü: 1 (İlk yarı)
08.07.2020 22:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:29

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Berkan Emir'in pasıyla ceza sahasına topla birlikte giren Mossoro, topu içeri çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı yerden kaleye gönderdi ancak top kaleci Ricardo'da kaldı.

17. dakikada orta alanın sağında Kitsiou'nun pasıyla topla buluşan Orgil, yaklaşık 40 metre top sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Savunmanın boşluğundan faydalanan Orgil, sert bir vuruşla kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 0-1

23. dakikada Ankaragücü ceza sahasında gerçekleşen mücadelede Titi, Kitsiou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi.

25. dakikada penaltı için topun başına geçen Wilzeck, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlara gönderdi. 1-1

37. dakikada sağ kanattan yüklenen Ankaragücü'nde, Kitsiou'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen İlhan Parlak, topa kafa vuruşu yapsa da top kalenin üstünden auta çıktı.

45+3. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir'in ceza sahası içine yaptığı ortada Mossoro topu kafayla kale önüne çevirdi, pozisyonun devamında Soner Aydoğdu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Göztepe Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Göztepe: Beto xx, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Poko xx, Soner Aydoğdu xx, Mossoro xx, Napoleoni xx, Tripic xx, Wilzeck xx

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Gassama, Wallace, Borges, Castro, Kerem Atakan Kesgin, Metin Yıldırım, Yalçın Kayan, Ege Özkayımoğlu

Teknik Direktör: İlhan Palut

Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou x, Pazdan xx, Kulusic xx, Pinto xx, Lukasik xx, Sedat Ağçay xx, Rodrigues xx, İlhan Parlak xx, Faty xx, Orgill xxx

Yedekler: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Fatih Tultak, Atila Turan, Scarione, Mahmut Akan, Orkan Çınar, Aydın Karabulut, Saba, Rivas

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Orgill (dk. 17) (Ankaragücü), Wilzeck (dk. 25 pen.), Soner Aydoğdu (dk. 45+3) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Rodrigues (Ankaragücü), Soner Aydoğdu (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İHA

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