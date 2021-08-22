Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

15. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa Eskihellaç'ın kale önüne çevirdiği topa Arslanagic ve Tetteh hareketlendi. Mücadelenin hakemi topun Arslanagic'in eline çarptığını göstererek penaltı kararı verdi. Ancak pozisyon VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

22. dakikada sol kanattan Jahovic, topu yaklaşık 30 metre sürerek ceza sahası içine girerek şutunu attı ancak Wallace'a çarpan top az farkla kalenin üstüne kornere çıktı.

38. dakikada sol kanattan Soner Aydoğdu çizgiye inerek kale önüne pasını attı. Ön direğin önünde Beykan Şimşek topa dokundu ancak kaleci Ertaç Özbir'e çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

39. dakikada sol taraftan Berkan Emir'in köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselen Atınç Nukan'ın kafa vuruşu dışarı gitti.

40. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında kale önüne çevrilen topu Tetteh bıraktı, topu önünde bulan Aabid kaleye vursa da meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Bilal Gölen xx, Murat Altan xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Obinna xx, Soner Aydoğdu xx, Beykan Şimşek xx, Halil Akbunar xx, Ndiaye xx, Jahovic xx

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Lourency, Baku, Ege Özkayımoğlu, Efe Can Saçıkara, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan, Tjanic

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Semih Kaya xx, Wallace xx, Haddadi xx, Mustafa Eskihellaç xx, Mallan xx, Nshimirimana xx, Aabid xx, Hafez xx, Adem Büyük xx, Tetteh xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Gameli, Buğra Çağıran, Sadık Çiftpınar, Mert Örnek, Haqi, Taha Gür, Mert Altıntaş, Kubilay Kanatsızkuş, Hasan Özkan

Teknik Direktör: İrfan Buz

Sarı Kartlar: Nshimirimana (Yeni Malatyaspor), Obinna (Göztepe) - İZMİR

Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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