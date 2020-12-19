Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
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Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)

19.12.2020 15:34 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:44
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar, ceza sahası içinde bekleyen Soner Aydoğdu'ya pas verdi. Topa beklemeden vuran Soner'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

54. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Traore'den seken topa elle müdahale eden Yalçın Kayan'ın pozisyonunda hakem Volkan Bayarslan, VAR'a giderek penaltı kararı verdi.

58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Diouf, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 0-1.

79. dakikada ceza sahası yayının solundan serbest vuruş kullanan Hataysporlu Boupenza, topu kaleye doğru yönlendirdi. Kaleci İrfan Can topu tek elle tokatlayarak kornere gönderdi.

90+3. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu'nun aşırtma pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ideye, topa dokundu ancak meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Elbil xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Gassama x (Obinna dk. 75 x), Alpaslan Öztürk x (Mossoro dk. 79 x), Titi xx, Burekovic xx, Yalçın Kayan x (Kubilay Sönmez dk. 63 x), Soner Aydoğdu xx, Guilherme x (Napoleoni dk. 63 x), Halil Akbunar xx, Tripic x (Ideye dk. 63 x), Cherif x

Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Atınç Nukan, Efe Binici, Burak Süleyman

Teknik Direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Pablo xx, Billong xx, Katranis xx, Ribeiro xx (Abdurrahman Canlı 90+6 ?), Aabid xx, Traore xx (Isaac dk. 81 ?), Akintola xx (Selim Ilgaz dk. 71 x), Boupendza xx, Diouf xxx

Yedekler: Yavuz Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Burak Çamoğlu, Mirkan Aydın

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Diouf (dk. 59. pen)(Hatayspor)

Sarı Kartlar: Billong (Hatayspor), Yalçın Kayan, Gassama, Obinna (Göztepe) - İZMİR

Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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