Süper Lig: Göztepe: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Dario Melnjak'ın sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yassine Meriah'ın şutu az farkla auta gitti.
36. dakikada Doğan Erdoğan rakipten kaptığı topla ceza yayına kadar sokuldu. Doğan Erdoğan'ın pasında topla buluşan Braian Samudio, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
41. dakikada Peter Zulj'un ceza yayı üzerinden yaptığı ortada topa gelişine vuran Soner Aydoğdu'nun şutu üstten auta gitti.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çiçek xx, Bilal Gölen xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Titi xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Murat Paluli xx, Soner Aydoğdu xx, Peter Zulj xx, Obinna Nwobodo xx, Halil Akbunar xx, Cherif Ndiaye xx, Zlatko Tripic xx
Yedekler: Arda Özçimen, Alpaslan Öztürk, Lamine Gassama, Dzenan Burekovic, Kubilay Sönmez, Fousseni Diabate, Anderson Esiti, Adis Jahovic, Brown Ideye, Stefano Napoleoni
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Montassar Talbi xx, Dario Melnjak xx, Yassine Meriah xx, Fabricio Baiano xx, Tunay Torun xx, Erik Sabo xx, Doğan Erdoğan xx, Damjan Djokovic xx, Braian Samudio xx, Fernando xx
Yedekler: Tarık Çetin, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Emir Dilaver, Mykola Moroziuk, Abdullah Durak, Yasin Pehlivan, Fernando Boldrin, Onur Bulut, Loic Remy
Teknik Direktör: Bülent Uygun - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı