Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Sio'nun uzaktan sert şutunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.
53. dakikada Podolski'nin hatalı pası sonrası gelişen Gençlerbirliği atağında Seuntjens ile verkaç yapan Sio'nun ceza yayından çektiği şutta top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0
74. dakikada Sio'nun ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seuntjens'in vuruşunda Boffin gole izin vermedi.
77. dakikada Leschuk'un pasında penaltı noktasında topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda top dışarı çıktı.
82. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Podolski, ceza sahasında top arkasına düşmesine rağmen usta işi bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler x, Mustafa Emre Eyisoy x, Özgür Ertem x
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ahmet Oğuz xx (Erdem Özgenç dk. 90 ?), Toure xx, Flavio xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Berat Ayberk Özdemir xx (Rahmetullah Berişbek dk. 90 ?), Yasin Pehlivan xx, Sessegnon xx, Baiano xx, Seuntjens xx (İlker Karakaş dk. 78 x), Sio xxx
Yedekler: Ertaç Özbir, Bjarsmyr, Van Beijnen, Soner Dikmen, Sami Gökhan Altınparmak, Sadio Diallo, Ömer Alper Tatlısu
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Chico xx, Kudryashov xx, N'dinga x (Sinan Gümüş dk. 46 x), Podolski xxx (Ufuk Akyol dk. 90 ?), Hakan Özmert xx, Fredy xx, Amilton xx (Blanco dk. 76 x), Jahovic xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Nazım Sangare, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Mukairu
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Sio (dk. 53) (Gençlerbirliği), Podolski (dk. 82) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Mats Seuntjens, Torure, Sessegnon (Gençlerbirliği), Chico (Antalyaspor) - ANKARA
Kaynak: İHA