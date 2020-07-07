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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
07.07.2020 19:24 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:55

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Fenerbahçe savunmasını geçen Soner Dikmen'in vuruşu az farkla auta gitti.

9. dakikada Soner Dikmen'in caza sahasına yerden yaptığı ortada Jailson topu sektirdi. Topu önünde bulan Stancu'nun vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Candeias'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Flavio'nun kafa vuruşunda top kaleciyi de geçerek auta çıktı.

32. dakikada ceza sahası içinde topu kontrol eden Stancu'nun yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır, topu yatarak kurtardı. Pozisyonun devamında karambolde kaleye yönelen topu Altay Bayındır çizgi üzerinde topu son anda kornere çeldi.

34. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşu kalecinin solundan az farkla auta gitti.

45. dakikada ceza sahasına giren Muriqi'nin şutunda top kaleci Ertaç Özbir'den oyun alanına geri döndü.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy x, Mustafa Emre Eyisoy x, İbrahim Bozbey x

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Erdem Özgenç xx, Flavio xx, Toure xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Soner Dikmen xx, Baiano ? (Yasin Pehlivan dk. 28 x), Sefa Yılmaz xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Candeias xx, Stancu

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Ahmet Oğuz, Sessegnon, Sio, Rahmetullah Berişbek, Seuntjens, Arda Kızıldağ, Polomat, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Dirar xx, Jailson xx, Falette xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Tolgay Arslan xx, Gustavo xx, Deniz Türüç xx, Ozan Tufan xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Muriqi xx

Yedekler: Harun Tekin, Emre Belezoğlu, Mevlüt Erdinç, Allahyar, Zajc, Rodrigues, Murat Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Sarı Kartlar: Jailson, Ozan Tufan (Fenerbahçe) - ANKARA

Kaynak: İHA

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