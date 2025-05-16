Galatasaray taraftarları, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kupa merasimi için sahaya çıktığında tepki gösterdi. Taraftarlar TFF Başkanı'nı ıslıklayarak tepki gösterdi.Süper Lig Galatasaray şampiyonluk kupasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu mu verecek?

SÜPER LİG GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUPASINI TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU MU VERECEK?

Galatasaray, 35 haftalık periyotta 27 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak 86 puana ulaştı. Bu performansla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Kalan 3 haftada 1 puan alması durumunda, sarı-kırmızılılar rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray taraftarları, takımın 5. yıldızını takması için gün sayıyor. Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyaç duyulması, camiada büyük bir heyecan yaratmış durumda. 18 Mayıs'taki Kayserispor maçı, sarı-kırmızılılar için tarihi bir dönüm noktası olabilir.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-Kırmızılılar, Rams Park'ta puan ya da puanlar alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonluk Kupası'nın kimin vereceği konusunda henüz açıklama yapılmadı ama Süper Lig Galatasaray şampiyonluk kupasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vereceği düşünülüyor.