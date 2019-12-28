Süper Lig: Galatasaray: 5 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

28.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:08

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikasını 3-0 önde kapattığı mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak sezonun ilk yarısını 3 puanla kapattı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



54. dakikada Amilton'un sağdan yaptığı ortada savunmadan seken top Ufuk Akyol'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.



63. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası yan çizgisinden kullandığı serbest vuruşta Mukairu kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.



64. dakikada gelişen Antalyaspor atağında orta sahadan atılan pasta topla buluşan Ufuk Akyol şutunu çekti ancak Lemina araya girerek topu kornere gönderdi.



64. dakikada Antalyaspor'un kullandığı kornerde Lemina'nın çıkardığı top Feghouli'de kaldı. Bu futbolcunun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao aşırtma bir vuruş denemek isterken kaleci rahat bir şekilde topu kontrol etti.



80. dakikada Amilton'un ortasında Galatasaray savunmasından seken topa Ribeiro gelişine vurdu ancak Muslera topu kornere gönderdi.



82. dakikada Ömer Bayram'ın orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Ryan Babel yerden düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 4-0



89. dakikada Ömer Bayram'ın pasında topu alan Seri, savunmanın arkasına sarkan Taylan Antalyalı'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-0



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx



Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Donk xxx, Marcao xxx, Nagatomo xxx (Emre Taşdemir dk. 87 ?), Seri xxx, Lemina xxx, Feghouli xxx (Babel dk. 76 xx), Taylan xxx, Ömer xxx, Falcao xxx (Adem Büyük dk. 83 ?)



Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Selçuk, Belhanda, Emin, Emre Mor



Teknik Direktör: Fatih Terim



Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare x, Salih x (Mukairu dk. 46 xx), Celustka x, Tarık Çamdal x, Ufuk Akyol x, Chico x, Doğukan x (Ribeiro dk. 79 x), Hakan x (Yekta dk. 90 ?), Amilton x, Blanco x



Yedekler: Ferhan, Eren Albayrak, Dala, Harun, Halil, Mikail, Bünyamin



Teknik Direktör: Stjepan Tomas



Goller: Falcao (dk. 10 pen. ve 28), Celustka (dk. 38 k.k.), Babel (dk. 82), Taylan (dk. 89) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Lemina, Muslera (Galatasaray), Doğukan, Hakan Özmert, Tarık Çamdal, Nazım Sangare (Antalyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA