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Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
12.07.2020 23:01 | Son Güncelleme: 12.07.2020 23:38

Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Juanfran'ın ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin vuruşunu defans araya girerek uzaklaştırdı.

73. dakikada Nazım Sangare'nin ceza alanı sağ çizgiden yerden pasında Jahovic'in dokunuşunda top yandan auta gitti.

77. dakikada Eren Albayrak'ın sağ kanattan penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Veysel Sarı'nın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Metin xx, Bahtiyar Birinci xx

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Eren Albayrak xx, Kudriashov xx, Veysel Sarı xx, Nazım Sangare xx, Bünyamin Balcı xx (Chico dk. 70 x), Ufuk Akyol xx, Doğukan Sinik xxx (Salih Dursun dk. 87 ?), Amilton xxx, Jahovic xxx (Blanco Leschuk dk. 76 x)

Yedekler: Yakup Mert Çakır, Boffın, Ersan Adem Gülüm, Mevlüthan Ekelik, Erman Herman Vardar, Mustafa Erdilman

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, N'sakala xx, Tzavellas xx,Caulker xx,Juanfran x, Ceyhun Gülselam xx (Emircan Altıntaş dk. 74 x),Salih Uçan x (Siopis dk. 21 x), Efecan Karaca x, Bakasetas x, Fernandes x (Mustafa Pektemek dk. 58 x), Cisse xx

Yedekler: Cenk Gönen, Kaan Kanak, Welinton, Onur Bulut, Umut Güneş, Musa çağıran, Lokman Gör

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Adis Jahovic (dk. 21) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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