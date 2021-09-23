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Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında GZT Giresunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında GZT Giresunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada ceza sahası sağ tarafında Giresunspor savunmasının hatası ile topla buluşan Berisha pasını Mesut'a aktardı. Ceza sahası için sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Mesut'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

85. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Doukara'nın sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xx

Fenerbahçe: Altay xx, Serdar Aziz xx (Novak dk. 60 x), Kim xx, Szalai xx, Osayi xx, Mert Hakan xx (Crespo dk. 46 x), Gustavo xx, Ferdi xxx (Muhammed Gümüşkaya dk. 74 x), Mesut xx, Rossi xxx (Berisha dk. 60 x), Valencia xx (Pelkas dk. 81 ?)

Yedekler: Berke, Ertuğrul, Novak, Meyer, Arda Güler, Burak Kapacak

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Giresunspor: Onurcan Piri xx, Zeki Yavru xx, Diarra xx, Perez xx, Aziz Behich xx (Suleymanov dk. 56 x), Traore xx (Umut Nayir dk. 67 x), Pelupessy xx (Emre Taşdemir dk. 56 x), Flavio xx, Sergio xx, Diabate xx (Erol Can Akdağ dk. 77 x), Balde x (Doukara dk. 67 xxx)

Yedekler: Okan Kocuk, Arda Kılıç, Douglas, Hayrullah Bilazer, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Ferdi (dk. 2), Mesut (dk. 64) (Fenerbahçe), Doukara (dk. 85) (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Mert Hakan, Kim (Fenerbahçe), Onurcan (Giresunspor)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

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Haber: Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu) - Haberler
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