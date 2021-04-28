Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük ile FT Antalyaspor Bursa'da karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük ile FT Antalyaspor Bursa'da karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada savunmadan ileri gönderilen uzun topa hareketlenen Orgill'in vuruşu, uzak kale direğine çarparak, saha içerisine döndü.

12. dakikada topla birlikte ceza sahasına ilerleyen Lens'in sert ortasını Eren Albayrak kendi ağlarına gönderdi. 1-0

23. dakikada Bertolacci'nin şık topuk pası ile ceza sahasına girerken vuruşunu yapan Borini, kalecinin engellediği topu ikinci kez tamamlayarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0

32. dakikada Amilton, ceza alanı içinde Ndao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi.

33. dakikada beyaz noktaya gelen Fredy, kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 2-1

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kemal Yılmaz xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Fatih Kuruçuk xx, Zukanovic xx, Serhat xx, Biglia xx, Efe Tatlı xx, Bertolacci xx, Ndao xx, Lens xx, Borini xx

Yedekler: Aykut Özer, Roco, Mevlüt Erdinç, Muhammed, Salibur, Aksel Aktaş, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan, Jimmy Durmaz, Castro

Teknik Direktör: Francesco Farioli

FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Naldo xx, Adem Gülüm xx, Eren Erbayrak xx, Nuri Şahin xx, Ufuk Akyol xx, Amilton xx, Fredy xx, Boza Drole xx (İmeri dk. 40 x), Orgill x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Serdar Poyraz, Özden, Yener Güner, Mustafa Erdilman, Mert Koç, Fehmi Koç, Ali İyican

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Lens (dk. 12), Borini (dk. 23) (Fatih Karagümrük), Fredy (dk. 33 pen.) (FT Antalyaspor)

Sarı kart: Ufuk Akyol (Antalyaspor)

(Abdullah Çibir - Samet Doğru/İHA)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Hulusi Akar Derya Yanık Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Hülya Avşar Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:32:38. #1.16#

title