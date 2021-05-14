Süper Lig ekibi Gaziantep'te Kovid-19'a yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
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Süper Lig ekibi Gaziantep'te Kovid-19'a yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi

Süper Lig ekibi Gaziantep'te Kovid-19'a yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Süper Lig temsilcilerinden Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 5'e yükseldiği bildirildi.

Süper Lig temsilcilerinden Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 5'e yükseldiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 42. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde, üç futbolcunun daha test sonucu pozitif çıktı.

Yapılan testlerle, takımdaki test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 5'e yükselmiş oldu.

Açıklamada, "Oyuncularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.?????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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