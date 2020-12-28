Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi
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Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi

28.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:17

Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Fatih Mert çarpıcı gelişmeyi doğrulayıp "Bu sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Başkent ekibine transfer yasağı getirildi.

Lukasz Szukala'ya olan 800 bin euroluk borcu nedeniyle transfer yasağı getirilen Ankaragücü, oyuncuyla resmi görüşmelere başladı.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Geçmiş dönemden kalan iki dosyanın ihtar süreleri dolmak üzere. Birkaç gün içerisinde transfer yasağı konu olacak. Yönetimde üçüncü transfer dönemim, üçüncü kez transfer yasağı geliyor. Maddi sıkıntıları çözmek için uğraşacağız. Ocak ayında transfer yapamayacağız, Eylül ayına kadar bu sorumları çözmemiz gerekiyor. Çözemezsek de elimizdeki kadro ile devam edeceğiz, alternatifli bir kadromuz var ve böyle mücadele edeceğiz. Bu transfer yasağı sorununu çözemesek de yapacak bir şey yok" dedi.

"TFF İLE YAYINCI KURULUŞUN GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"

Yayıncı kuruluşun ödeme planı hakkında da konuşan Fatih Mert, "beIN SPORTS, ligde oynandığı kadar para ödemek istiyor, bu da doğal olarak sorun çıkarıyor. TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki görüşmeler devam ediyor, bu hafta içerisinde çözülmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü Kulübü, Lukasz Szukala dosyasının yanı sıra ileriki dönemde sıkıntı çıkartmaması adına Zaur Sadaev, Wilfred Moke, Hector Canteros, İlhan Parlak ve Mehmet Sak ile de görüşmelerini sürdürüyor.

MKE Ankaragücü'nün futbolculara geriye dönük olan borçları şu şekilde:

Lukasz Szukala: 800 bin Euro

Zaur Sadaev: 327 bin Euro

Wilfred Moke: 400 bin Euro

Hector Canteros: 258 bin Euro

İlhan Parlak: 600 bin TL

Mehmet Sak: 130 bin TL

Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi
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