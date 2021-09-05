Süper Lig'e neler oluyor! Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor
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Süper Lig'e neler oluyor! Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Başakşehir, Everton'ın dünyaca ünlü yıldızı James Rodriguez'e resmi teklif yaptı. Ancelotti'nin ayrılmasıyla Everton'da da gözden düşen 30 yaşındaki futbolcu tekliflere açık. Başakşehir, Everton kulübüyle de resmi görüşmelerini sürdürüyor.

Medipol Başakşehir, Everton'dan ayrılması beklenen James Rodriguez için İngiliz ekibine resmi teklif yaptı.

TRANSFER DÖNEMİ BİTMEDEN TAKVİYE

Vole'nin haberine göre; Aykut Kocaman yönetiminde Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve 3 maçta puanla tanışamayan Medipol Başakşehir, Kolombiyalı yıldız için Everton'a resmi teklifte bulundu. Başakşehir, transfer dönemi bitmeden tekrar ihtişamlı günleri yaşatacak bir kadro kurmak istiyor.

Süper Lig'e neler oluyor! Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor

ANCELOTTİ'NİN GİDİŞİ YARAMADI

Geçen sezon Real Madrid'den bedelsiz olarak Premier Lig ekibi Everton'ın yolunu tutan, Ancelotti le tekrar ivme yakalayan James, bu sezon gözden düştü. Ancelotti takımdan ayrıldı, peş peşe sakatlıklar yaşadı. James'in Türkiye'ye gelme ihtimali bir hayli ciddi.

Süper Lig'e neler oluyor! Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor
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