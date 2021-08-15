Süper Lig şimdi başladı! Dün sezonu açan Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı
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Süper Lig şimdi başladı! Dün sezonu açan Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı

Süper Lig şimdi başladı! Dün sezonu açan Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı
Haberler.com - Haberler | Spor

Dün akşam Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi.

Hatayspor karşılaşmasının ardından Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı. Arka planda maç sonucu ya da başka bir problemle ilgili bilgi aktarımı yapılmadı.

Süper Lig'e hoş geldiniz! Dün ilk maçını yapan Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kasımpaşa kulübü ayrılığı, "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" açıklamasıyla duyurdu.

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