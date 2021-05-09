Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Hangi maçlar sonucunda Süper Lig'e çıkacak takımlar belli olacak?
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Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Hangi maçlar sonucunda Süper Lig'e çıkacak takımlar belli olacak?

Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Hangi maçlar sonucunda Süper Lig'e çıkacak takımlar belli olacak?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, Altay ve Altınordu kulüpleri Süper Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Peki, Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Hangi maçlar sonucunda Süper Lig'e çıkacak takımlar belli olacak?

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, Altay ve Altınordu kulüpleri Süper Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Peki, Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Hangi maçlar sonucunda Süper Lig'e çıkacak takımlar belli olacak?

SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR ÇIKACAK?

2 takım bugün oynanan maçlar sonucunda süper lig'e çıkacak.

HANGİ MAÇLAR SONUCUNDA SÜPER LİG'E ÇIKACAK TAKIMLAR BELLİ OLACAK?

Menemenspor-Adana Demirspor,

Tuzlaspor-Giresunspor ,

Tuzlaspor-Giresunspor maçları sonucunda süper lig'e çıkacak takımlar belli olacak.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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