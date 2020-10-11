Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı
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Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı

11.10.2020 18:34 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:48

Kayserispor formasıyla Süper Lig'e geri dönen eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, antrenmanda muhteşem bir gole imza attı.

Hes Kablo Kayserispor'un transferin son gününde takıma dahil ettiği Manuel Fernandes antrenmanlarda adeta şov yapıyor.

Milli Takım maçları nedeniyle lige verilen arayı günde çift idman yaparak değerlendiren Kayserispor, antrenmanlarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş gözetiminde dün akşam yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı takım çift kale maç yaptı.

TOPU 90'A GÖNDERDİ

Mavi ve beyaz takımın karşı karşıya geldiği maçta yeni transfer Manuel Fernandes adeta kalitesini konuşturdu. Tecrübeli futbolcu savunmaya rağmen, Silviu Lung'un koruduğu kaleye muhteşem bir gol attı. Fernandes'in çektiği şutta top 90'a giderken, kaleci Lung çaresiz kaldı.

Takım arkadaşları attığı güzel gol sonrasında Fernandes'i tebrik etti.

Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı
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