Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)

14.12.2020 19:58 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:13
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 12. haftasında D.G. Sivasspor, FT Anlatyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 12. haftasında D.G. Sivasspor, FT Anlatyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol kanatta topla buluşan Amilton'un ceza sahasına yaptığı ortada Fredy'in vuruşu farklı şekilde auta gitti.

13. dakikada ceza sahası içerisinde Gradel pasını Kayode'ye aktardı. Bu oyuncunu şutunda top Boffin'in ellerinde kaldı.

18. dakikada Rabin Yalçın uzun bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Top kalenin üzerinden auta çıktı.

23. dakikada ceza sahası içerisinde Appindangoye, Amilton'a faul yaptı. Hakem Özkahya önce penaltı kararı verdi, ardından VAR'dan gelene uyarıyla pozisyonu izledi ve oyunu devam ettirdi.

40. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Gradel rakiplerini geçip topu kaleye göndermek istedi. Boffin topa hakim oldu.

Stat: Yeni Sivas 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cem Satmaz xx, İlker Takpak xx

DG Sivasspor: Samassa xx, Appindangoye xx, Robin Yalçın xx, Barış xx, Uğur xx, Fajr xx, Claudemir xx, Hakan xx, Yatabare xx, Kayode xx, Gradel xx

Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Felix, Camara, Kerem, Ninga

Yardımcı Antrenör: Kenan Oktay

FT Antalyaspor: Boffin xx, Naldo xx, Ersan xx, Bünyamin xx, Kudryashov xx, Nuri xx, Fredy xx, Sam xx, Pudolski xx, Amilton xx, Jahovic xx

Yedekler: Ferhat, Eren, Orgill, Mevlüt, Serdar, İmeri, Adem, Gökdeniz, Mert, Ali

Teknik Direktör: Ersun Yanal - SİVAS

Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Süper Lig: Trabzonspor: 0 - DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
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