Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti

17.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:42

Hollanda ekibi Venlo formasıyla bu sezon ortaya koyduğu performanla lige damga vuran Yunan forvet Georgios Giakoumakis, Beşiktaş'ın gündeminde. Devre arasında da golcü futbolcuyla ilgilenen siyah-beyazlılar, Venlo kulübüyle bonservis konusunda anlaşamamıştı. Kartal, sezon sonunda Yunan golcü için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde golcü futbolcuGeorgios Giakoumakis için harekete geçen Beşiktaş'ın teklifi Venlo tarafından düşük bulunmuştu. Yunan basınına göre Beşiktaş, sezon sonunda yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

KADRODA TUTULMASI ZOR

Bu sezon Hollanda Eredivisie'ye damga vuran Georgios Giakoumakis'in yaz aylarında takımda kalmasının zor olacağı aktarılmakta. 18 takımlı ligde 15. sırada olan Venlo, ligden düşerse gitmesine kesin gözüyle bakılan Georgios Giakoumakis'in ligde kalınması durumunda da kadroda tutulmasının çok zor olacağı belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ'IN ISRARI SÜRÜYOR

Devre arasında Beşiktaş'ın oyuncuya yönelik ilgisi, olumlu sonuç vermese de Capitano'nun haberine göre Beşiktaş'ın ısrarı sürüyor. Devre arasında ekonomik nedenler ile gerçekleşmediği belirtilen transferin yaz aylarında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR

26 yaşındaki golcü, bu sezon Venlo formasıyla Eredivisie'de çıktığı 24 maçta 24 gol, 1 asistlik performans sergilerken toplamda da 27 maçta 27 gol, 2 asistlik katkısıyla dikkat çekiyor. Gol krallığında açık ara lider durumdaki Giakoumakis'in ismi son dönemde Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile de anılmakta.

Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti
Eredivisie - Gol Krallığı
Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti
Haber Yorumları (2)
HD: Gel bize kral ol.Come to Beşiktaş
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BİRBİLENADAM: Gidip bu sefer de paraları Yunana mı yedireceksiniz. Her futbolcu alışta elin gavuru bizi iyi kazıklıyor.
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Birol Güven Yılmaz Erdoğan
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 22:35:31. #1.15#
title