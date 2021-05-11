Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Arda Turan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.

55. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından sert şutu kalenin üstünden auta çıktı.

63. dakikada Taylan'dan kaptığı topla ceza sahası içine giren Dossevi'nin pasında Recep Niyaz topu ağlara gönderdi. 1-2

80. dakikada kaleci Abdülkadir ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun vuruşu kaleci Abdülkadir'de kaldı.

81. dakikada Emirhan'ın Onyekuru'ya ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mostafa Mohamed topu ağlara gönderdi ancak hakem VAR'dan gelen uyarı nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi.

83. dakikada hakeme itiraz eden Rodellaga ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

86. dakikada bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Mostafa Mohamed topu ağlara gönderdi. 1-3

89. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Mostafa Mohamed'in rakibini ekarte ederek yaptığı vuruşta düzgün vuruşta meşin yuvarlak Abdulkadir Sünger'in solundan filelere yolladı. 1-4

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Mustafa Savranlar xx, Özgür Ertem xx

Denizlispor: Abdülkadir xx, Hasan x, Leismann xx, Muhammet xx (Özgür dk. 75 x), Sakıb x (Görkem dk. 73 xx), Recep xxx (Mesanovic dk. 75 xx), Murawski x, Diskerud xx, Ali Yavuz xxx (Dossevi dk. 61 xx), Tusha xx (Emirhan dk. 46 xx), Rodellaga xx

Yedekler: Hüseyin, Mehmet Ali, Ferhat

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Donk xx, Marcao xxx, Saracchi xx, Taylan xxx (Ömer dk. 81 xx), Gedson Fernandes xx, Emre Akbaba xx (Motafa Mohamed dk. 56 xx), Arda xx (Kerem dk. 56 xx), Babel xxx (Onyekuru dk. 56 xx), Halil xxx (Emre Kılınç dk. 70 xx)

Yedekler: Okan, Şener, Linnes, Luyindama, Feghouli, Oğulcan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Halil Dervişoğlu (dk. 22), Babel (dk. 35 pen.), Mohamed (dk. 86 pen. ve 89) Mohamed (Galatasaray), Recep Niyaz (dk. 63) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Rodallega (dk. 83) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Sakıb, Murawski, Mesanovic, Emirhan (Denizlispor)

(Fadıl Pişkin - Semih Can Yılmaz/ İHA)

Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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