Süper Lig'den Netflix açılımı! Yayın ihalesi için masaya oturulacak

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig'in yeni yayın ihalesi için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Komisyon üyeleri Türk Telekom ve Turkcell ile bir görüşme gerçekleştirdi. Netflix, D Smart ve Sadettin Saran'dan da randevu alındı. Yurt dışındaki yayın sistemini inceleyen üyelerin en büyük önceliği Süper Lig'in daha iyi pazarlanması.

Önümüzdeki sene yapılacak yayın ihalesi için görüşmeler tam gaz devam ediyor. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşturulan komisyon, yol haritasını belirlemiş durumda. Kulüpler Birliği adına komisyonda görevli olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç ihaleye girmesi olası tüm kuruluşlarla görüşmeler yapmaya başladı.

SADETTİN SARAN'LA BİR ARAYA GELİNECEK

Akşam'ın haberine göre, piyasa araştırmaları yapan komisyon üyeleri, Turkcell ve Türk Telekom ile önemli bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Üyeler, yurt dışında bulunan yatırımcılarla da temaslarda bulundu. Komisyon üyeleri önümüzdeki süreçte Demirören Holding'e bağlı D-Smart ve yayın konusunda önemli bir isim olan Sadettin Saran ile bir araya gelecek. Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde ve Türki Cumhuriyetleri'nde yayınların pazarlanması için özel paketler hazırlanacak.

NETFLIX'LE GÖRÜŞME YAPILACAK

Komisyon üyelerinin, internet üzerinden abonelik yayıncılığı yapan Netflix'le de bir görüşme yapması bekleniyor. Üyelerin bu tarz yayın yapan tüm şirketlerle de bir araya geleceği belirtildi. Yurt dışındaki yayın sistemi de inceleniyor. beIN Sports'un yeniden ihaleye girip girmeyeceği henüz net değil. Yayıncı kuruluşun kısa bir süre içinde bu konu ile ilgili son kararını vermesi bekleniyor.

DIGITÜRK, 500 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ

2016 yılında yapılan yayın ihalesini Digitürk, yıllık 500 milyon dolar karşılığında kazanmıştı. Ancak bu ücrette dönem içinde indirimlere gidilmişti.