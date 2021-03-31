Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası
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Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası

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Hatayspor maçına cezalı Christian Luyindama, Marcao ve Yedlin'den yoksun şekilde savunması dağınık şekilde çıkacak Galatasaray, 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Cim-Bom'dan yapılan açıklamada, Milli Takım'a giden 2 futbolcuda pozitif vaka olduğu bildirildi. Teknik Direktör Fatih Terim de cezası sebebiyle bu karşılaşmada kulübede olamayacak.

Sarı-Kırmızılılar'dan peş peşe kötü haberler geliyor. Marcao, Luyindama ve Yedlin'siz savunma hattıyla Hatay'ın güçlü hücum silahlarıyla boğuşacak Galatasaray, şimdi de 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Resmi siteden yapılan bilgilendirmede, Milli Takım'a giden 2 futbolcuda pozitif vaka olduğu belirtildi.

TERİM DE CEZALI

Rizespor maçında rakip ile küfürleştiği gerekçesiyle 2 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim de bu karşılaşmada kulübede olmayacak. Şampiyonluk iddiasını koruyan Sarı-Kırmızılılar, ligin formda ekiplerinden Hatay'a karşı önemli eksiklerle mücadele edecek.

Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası
Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası

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Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Hakemi satın almazlarsa bu Hatay bunlara 3 atar yoluna devam eder
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