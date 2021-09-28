Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları - Haberler Spor
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Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları

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Süper Lig'de 7. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte İddaa'da şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı Altay mağlubiyetiyle kapatan Beşiktaş'ın oranı artarken, Hatayspor'u deviren Fenerbahçe'nin oranı düştü ve iki takım 2.85 oranıyla zirvede 2 favori olarak dikkat çekti.

Süper Lig'de 7. haftanın sonunda zirve el değiştirdi ve Fenerbahçe liderliğe oturdu. Sarı-lacivertlilerin, deplasmanda Hatayspor'u yenmesi ve sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ın Adana Demirspor'un ardından Altay'da da puan kaybetmesi sonrası İddaa şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitti.

SÜPER LİG'İN DEVLERİ ZİRVEYİ PAYLAŞTI

Süper Lig'de en güçlü şampiyonluk adayı olarak gösterilen iki takım Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oranı 2.85 oldu. Süper Lig'de 4 hafta üst üste puan kaybeden Galatasaray'ın ise Göztepe karşısında galibiyet hasretine son vermesinin ardından oranı 4.60'tan 4.30'a indi.

Süper Lig şampiyonluk oranları:

  • Beşiktaş: 2.85
  • Fenerbahçe: 2.85
  • Trabzonspor : 3.70
  • Galatasaray: 4.30

Geçen haftaki oranlar:

  • Beşiktaş: 2.75
  • Fenerbahçe: 2.90
  • Trabzonspor: 3.50
  • Galatasaray: 4.60

Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları
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