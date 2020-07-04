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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

KASIMPAŞARamazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, KoitaSAKAT: YokCEZALI: YokDEMİR GRUP SİVASSPORSamassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Fernando, Emre Kılınç, Mert Hakan, Cofie, YatabareSAKAT:...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
04.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:14

KASIMPAŞA

Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, KoitaSAKAT: YokCEZALI: Yok

DEMİR GRUP SİVASSPORSamassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Fernando, Emre Kılınç, Mert Hakan, Cofie, YatabareSAKAT: Rybalka, Hakan Arslan, Yasin Öztekin    CEZALI: Caner, Fatih--------------------------------------------------İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORSerkan, Skubic, Anicic, Uğur Demirok, Alper Uludağ,  Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic, ThuramSAKAT: Guilherme, HurtadoCEZALI: Amir Hadziahmetovic

ÇAYKUR RİZESPORTarık, Talbi, Burak, Orhan, Melnjak, Vetrih, Diomande, Boldrin, Tunay, Samudio, SkodaSAKAT: Aminu Umar, Mohamed Abarhoun, Gökhan AkkanCEZALI: Yok --------------------------------------------------GALATASARAYOkan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Feghouli, Taylan, Belhanda, Ömer, EmreSAKAT: Muslera, Falcao, Lemina, AndoneCEZALI: Adem

TRABZONSPORUğurcan, Kamil Ahmet, da Costa, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, SörlothSAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf SarıCEZALI: Hosseini, Pereira

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Kaynak: DHA

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