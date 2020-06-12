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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Ba (Aleksic), CrivelliSAKAT: YokCEZALI: YokAYTEMİZ ALANYASPORMarafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, CisseSAKAT:...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
12.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:40

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Ba (Aleksic), Crivelli

SAKAT: YokCEZALI: Yok

AYTEMİZ ALANYASPORMarafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, CisseSAKAT: YokCEZALI: Yok----------------------------------------

BEŞİKTAŞUtku, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens (Boyd), Ljajic, Caner, Umut (Boateng)SAKAT: N'KoudouCEZALI: Burak Yılmaz 

FRAPORT TAV ANTALYASPORBoffin, Nazım, Veysel, Celustka, Kudryashov, Hakan, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan, JahovicSAKAT: YokCEZALI: YokBahadır Öztürk ve Charles (İki oyuncu Antalya'ya dönemediği için forma giyemeyecek)----------------------------------------

BTCTURK YENİ MALATYASPORFarnolle, İssam, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Bifouma, Acquah, Gökhan, Fofana, KjartanssonSAKAT: ErenCEZALI: YokWalter ve Hafes koronavirüs nedeniyle karantinada

KASIMPAŞAFatih Öztürk, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Sadiku, Ndongala, Hajradinovic, Thiam, KoitaSAKAT: PavelkaCEZALI: Yok

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Kaynak: DHA

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