Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri;
Lopes, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Hasan Hüseyin, Djedje, Campanharo, Aksel, Henrique, MesanovicSAKAT: Zoran Kvrzic CEZALI: Yasir, Bernard MensahBEŞİKTAŞErsin Destanoğlu, Gökhan Gönül-Vida-Ruiz-Rıdvan Yalçın, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, N'Koudou, Burak YılmazSAKAT: Umut, Ljajic, DouglasCEZALI:
05.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:57
Lopes, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Hasan Hüseyin, Djedje, Campanharo, Aksel, Henrique, Mesanovic
SAKAT: Zoran KvrzicCEZALI: Yasir, Bernard Mensah
BEŞİKTAŞErsin Destanoğlu, Gökhan Gönül-Vida-Ruiz-Rıdvan Yalçın, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, N'Koudou, Burak YılmazSAKAT: Umut, Ljajic, Douglas
CEZALI: Boyd
Kaynak: DHA