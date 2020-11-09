Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe

09.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:56

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı mağlubiyet ile kapatan Fenerbahçe'nin oranı 1.80'den 1.90'a yükseldi. Sivasspor'u yenen Galatasaray'ın oranı ise 3.75'ten 3.'e düştü.

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. iddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterdi.

iddaa Risk Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 1,90 olarak duyuruldu. Ancak, Fenerbahçe'nin oranı 1.80'den 1.90'a çıktı.

GALATASARAY'IN ORANI DÜŞTÜ

Üst üste üç galibiyet alan Galatasaray'ın oranı 1 ay içerisinde 4.00, 3.90, 3.75 ve son olarak 3.00 olarak güncellendi.

Başakşehir'in oranı da tıpkı Galatasaray gibi düştü. Geçen sezonun şampiyonu 20 gün içerisinde 10.00, 9.00 ve son olarak 7.50 olarak belirlendi.

Gaziantep deplasmanında kaybeden Beşiktaş'ın oranı 6.50'den 10.00'a çıkarıldı. Alanyaspor'un 12.00 olan oranı 13.00, Trabzonspor'un ise 30.00 olan oranı 35.00 olarak güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe
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