Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında yer alan Vedat Muriqi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kosovalı golcünün başkan Ali Koç'la kırgın ayrıldığı için Galatasaray'da oynamak istediği öne sürüldü.