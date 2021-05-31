Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor
Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında yer alan Vedat Muriqi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kosovalı golcünün başkan Ali Koç'la kırgın ayrıldığı için Galatasaray'da oynamak istediği öne sürüldü.
Gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı yeni sezonda çözmek isteyen Fenerbahçe'de herkes Vedat Muriqi isminde hemfikir olmuştu. Ortaya atılan son iddia ise sarı-lacivertlilerin dünyasını başına yıkacak cinsten.
"BAŞKANLA KIRGIN AYRILDILAR"
A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında açıklamalarda bulunan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Muriqi'in Galatasaray'a gitmek istediğini belirtirken, "Fenerbahçe'den giderken, başkanla kırgın ayrıldılar. Lazio, Muriqi'i bırakır mı, orası belirsiz" dedi.