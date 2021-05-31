Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında yer alan Vedat Muriqi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kosovalı golcünün başkan Ali Koç'la kırgın ayrıldığı için Galatasaray'da oynamak istediği öne sürüldü.

Gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı yeni sezonda çözmek isteyen Fenerbahçe'de herkes Vedat Muriqi isminde hemfikir olmuştu. Ortaya atılan son iddia ise sarı-lacivertlilerin dünyasını başına yıkacak cinsten.

"BAŞKANLA KIRGIN AYRILDILAR"

A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında açıklamalarda bulunan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Muriqi'in Galatasaray'a gitmek istediğini belirtirken, "Fenerbahçe'den giderken, başkanla kırgın ayrıldılar. Lazio, Muriqi'i bırakır mı, orası belirsiz" dedi.

Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor
Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fransa Ligue 1'e yükselemedi
Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fransa Ligue 1'e yükselemedi
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hülya Avşar Demet Evgar İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roland Garros Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 00:58:53. #1.13#

title