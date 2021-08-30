Süper Lig'de hoca kıyımı tüm hızıyla sürüyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı
Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Adana Demirspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'nın ardından İzmir temsilci henüz 3. haftada teknik direktör değişikliğine giden 4. takım oldu.
Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'la 2-2 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'la yollar ayrıldı. Deneyimli hocanın öğrencileri ligin ilk haftasında Antaylaspor'la 1-1 berabere kalmış, 2. hafta da Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilmişti.
HENÜZ LİGİN BAŞINDA 4 TAKIM HOCA DEĞİŞTİRDİ
Fanatik'in haberine göre; Göztepe'de Ünal Karaman devri sona erdi. Milli araya hocasız girecek İzmir temsilcisi, Süper Lig'de 3. hafta sonu itibarıyla hoca değiştiren 4. takım oldu. Geride kalan haftalarda Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Kayseri de sezona başladığı teknik direktörlerle yollarını ayırmıştı.