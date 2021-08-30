Süper Lig'de hoca kıyımı tüm hızıyla sürüyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Adana Demirspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'nın ardından İzmir temsilci henüz 3. haftada teknik direktör değişikliğine giden 4. takım oldu.