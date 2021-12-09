Süper Lig'de herkesi şaşırtan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı - Haberler Spor
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Süper Lig'de herkesi şaşırtan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen dünyaca ünlü savunmacı Medhi Benatia, 34 yaşında futbolu bıraktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Medhi Benatia yaşadığı sakatlıklar sebebiyle futbolu bırakma kararı almıştır. Bir buçuk sene daha kontratı olmasına rağmen hiçbir talepte bulunmadan ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını fesih etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Teknik direktör Farioli yönetiminde Süper Lig'de iyi bir grafik çizen Fatih Karagümrükte sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul ekibinde yıldız savunmacı Medhi Benatia yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbolu bıraktı.

"CİDDİ BİR EKONOMİK GELİRDEN VAZGEÇEREK KONTRATINI FESİH ETMİŞTİR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Medhi Benatia yaşadığı sakatlıklar sebebiyle futbolu bırakma kararı almıştır. Bir buçuk sene daha kontratı olmasına rağmen hiçbir talepte bulunmadan ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını fesih etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de herkesi şaşırtan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı

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