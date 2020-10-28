Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın öne çıkan maçlarından Fraport-TAV Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

30 Ekim Cuma20.00 Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu31 Ekim Cumartesi13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Turgut Doman16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

1 Kasım Pazar13.30 Çaykur Rizespor - HES Kablo Kayserispor: Koray Gençerler16.00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan2 Kasım Pazartesi20.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

20.00 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol

Kaynak: Demirören Haber Ajansı