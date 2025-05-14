Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu kim?

1959'da başlayan ligin ilk gol kralı, 15 maçta 11 gol atan Galatasaraylı Metin Oktay olmuştur. Son gol kralı ise 2023-24 sezonunda çıktığı 34 maçta 25 gol atan Galatasaraylı Mauro Icardi'dir. Peki, Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu kim?

SÜPER LİG'DE EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU KİM?

Bir sezonda en çok gol atma rekorunun sahibi Tanju Çolak'tır. Tanju Çolak, 1987-88 sezonunda 39 gol atmış ve Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü kazanmıştır. Çolak'ı, 1962-63 sezonunda 38 gol atan Metin Oktay ve 1996-97 sezonunda 38 gol atan Hakan Şükür izlemektedir.

SÜPER LİG'DE EN ÇOK GOL ATAN YABANCI FUTBOLCU KİM?

Türkiye Kupası finalinde 2 gol atıp 35 gole ulaşan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.