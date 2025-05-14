ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den sürpriz karar! Türkiye'ye füze satışına onay verdiler
İstanbul'da suya yüzde 10 zam

İstanbul'da suya zam yapıldı
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni 'yaptırım' darbesi

İstanbul'daki zirve öncesi Putin'e yeni darbe! Kara listeye alındılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu kim?

Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu kim?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en üst düzeydeki futbol ligi olan Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcular merak edildi. Peki, Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu kim?

1959'da başlayan ligin ilk gol kralı, 15 maçta 11 gol atan Galatasaraylı Metin Oktay olmuştur. Son gol kralı ise 2023-24 sezonunda çıktığı 34 maçta 25 gol atan Galatasaraylı Mauro Icardi'dir. Peki, Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu kim?

SÜPER LİG'DE EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU KİM?

Bir sezonda en çok gol atma rekorunun sahibi Tanju Çolak'tır. Tanju Çolak, 1987-88 sezonunda 39 gol atmış ve Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü kazanmıştır. Çolak'ı, 1962-63 sezonunda 38 gol atan Metin Oktay ve 1996-97 sezonunda 38 gol atan Hakan Şükür izlemektedir.

SÜPER LİG'DE EN ÇOK GOL ATAN YABANCI FUTBOLCU KİM?

Türkiye Kupası finalinde 2 gol atıp 35 gole ulaşan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray

Victor Osimhen tarihe geçti! Galatasaray 19. kez şampiyon
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti

Rekor artık onun! Osimhen Türk futbol tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.