Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri netleşti! Galatasaray taraftarları atamaya ateş püskürüyor

Süper Lig'de 5. hafta cuma günü oynanacak maçlarla başlarken, TFF Merkez Hakem Kurulu karşılaşmaları yönetecek hakemleri de açıkladı. Galatasaray-Alanyaspor maçına Abdülkadir Bitigen'in atanması ise sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİLER

Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Abdülkadir Bitigen'in Alanyaspor maçını yönetecek olmasına ateş püskürürken geçen sezon Antalyaspor maçında yaşananları örnek gösterdi. Deneyimli hakem, o maçın 51. dakikasında Emre Kılınç'ı kırmızı kartla oyundan atmış ve maç 0-0 sona ermişti. Taraftarlar, Antalyaspor maçına gönderme yaparak Alanya maçına yapılan bu atamayı sosyal medyada sert eleştirdi.

Süper Lig'de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

17 EYLÜL CUMA

20.00/Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

20.00/Altay-Göztepe: Halil Umut Meler

18 EYLÜL CUMARTESİ

13.30/Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: Atilla Karaoğlan

16.00/Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00/Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş : Ali Şansalan

19.00/Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19 EYLÜL PAZAR

13.30/GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00/Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00/Medipol Başakşehir- Fenerbahçe : Fırat Aydınus

19.00/Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy

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