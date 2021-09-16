Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri netleşti! Galatasaray taraftarları atamaya ateş püskürüyor
Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar geçen sezon oynanan Antalyaspor maçında deneyimli hakemin Emre Kılınç'a haksız yere kırmızı kart gösterdiğini savunarak bu atamaya tepki gösterdi.
Süper Lig'de 5. hafta cuma günü oynanacak maçlarla başlarken, TFF Merkez Hakem Kurulu karşılaşmaları yönetecek hakemleri de açıkladı. Galatasaray-Alanyaspor maçına Abdülkadir Bitigen'in atanması ise sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİLER
Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Abdülkadir Bitigen'in Alanyaspor maçını yönetecek olmasına ateş püskürürken geçen sezon Antalyaspor maçında yaşananları örnek gösterdi. Deneyimli hakem, o maçın 51. dakikasında Emre Kılınç'ı kırmızı kartla oyundan atmış ve maç 0-0 sona ermişti. Taraftarlar, Antalyaspor maçına gönderme yaparak Alanya maçına yapılan bu atamayı sosyal medyada sert eleştirdi.
Süper Lig'de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
17 EYLÜL CUMA
20.00/Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
20.00/Altay-Göztepe: Halil Umut Meler
18 EYLÜL CUMARTESİ
13.30/Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: Atilla Karaoğlan
16.00/Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00/Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş : Ali Şansalan
19.00/Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19 EYLÜL PAZAR
13.30/GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00/Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00/Medipol Başakşehir- Fenerbahçe : Fırat Aydınus
19.00/Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy