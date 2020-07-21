Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Süper Lig 2019-2020 sezonu 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyon Medipol Başakşehir'in deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 34.hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Düşme hattında yer alan takımların maçları yanında Şampiyonlar Ligi ve üçüncü sıra rekabetinin yaşanacağı mücadeleler arasındaki en kritik müsabaka olan Kayserispor - Trabzonspor maçına FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır atandı. Şampiyon Medipol Başakşehir'in deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçı ise Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

25 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor: Ali Şansalan

21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

26 Temmuz Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

Kaynak: AA