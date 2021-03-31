Süper Lig'de 32'nci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 32'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 32'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 32'nci haftasında görev yapacak hakemle şöyle:

Nisan Cumartesi13.30 Hes Kablo Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker16.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk16.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan19.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray: Fırat Aydınus4 Nisan Pazar13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka16.00 MKE Ankaragücü - Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık16.00 Medipol Başakşehir FK - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umut Meler5 Nisan Pazartesi

19.00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı