Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak hafta içi maçlarının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 7-8-9 Temmuz olarak belirlediği hafta içi müsabakalarının hakemlerini duyurdu. Üst sıraları ilgilendiren kritik Alanyaspor - Galatasaray maçına Mete Kalkavan atandı.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, kritik Alanyaspor - Galatasaray müsabakasına Mete Kalkavan'ı atadı. Trabzonspor - Antalyaspor maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesini ise Ali Şansalan yönetecek. Yarın oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe ve Başakşehir - Denizlispor karşılaşmalarının hakemleri ise geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. Süper Lig'in 31. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde: 7 Temmuz Salı 18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy 21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen 8 Temmuz Çarşamba 18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu 18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler 21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus 21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan 9 Temmuz Perşembe 18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık 21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek 21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan Kaynak: İHA