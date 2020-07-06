Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak hafta içi maçlarının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 7-8-9 Temmuz olarak belirlediği hafta içi müsabakalarının hakemlerini duyurdu. Üst sıraları ilgilendiren kritik Alanyaspor - Galatasaray maçına Mete Kalkavan atandı.
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, kritik Alanyaspor - Galatasaray müsabakasına Mete Kalkavan'ı atadı.
Trabzonspor - Antalyaspor maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesini ise Ali Şansalan yönetecek.
Yarın oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe ve Başakşehir - Denizlispor karşılaşmalarının hakemleri ise geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti.
Süper Lig'in 31. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:
7 Temmuz Salı
18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
8 Temmuz Çarşamba
18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
9 Temmuz Perşembe
18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan
Kaynak: İHA