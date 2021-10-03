Süper Lig'de 203 gündür kaybetmeyen Trabzonspor, deplasmanda ise 343 gündür yenilmiyor

Süper Lig'de çıktığı son 20 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen ve yine ligde deplasmanda çıktığı son 22 karşılaşmadan yenilgisiz ayrılan Trabzonspor, bu alanda ligde devam eden en uzun serisinin de sahibi konumunda yer alıyor.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor, yenilmezlik unvanını koruyor. Geride kalan 8 haftalık bölümde İttifak Holding Konyaspor ile birlikte bu sezon yoluna namağlup ilerleyen iki takımdan biri olan bordo-mavililer, ligde namağlup devam eden en uzun serinin de sahibi konumunda.

Bu arada Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Yukatel Kayserispor karşılaşmasında 2 gol kaydederek takımını galibiyete taşıyan isim olan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 12 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımında skora en çok katkı sağlayan isim oldu.