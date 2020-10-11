Süper Lig'de 17 Ekim'den itibaren stat localarının yüzde 50'sine seyirci alınacak
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Süper Lig'de 17 Ekim'den itibaren stat localarının yüzde 50'sine seyirci alınacak

11.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 11.10.2020 19:35

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını duyurdu. Uygulamaya 17 Ekim'de başlanacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.

UYGULAMA 17 EKİM'DE BAŞLIYOR

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve Misli.com 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulamanın 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.

Süper Lig'de 17 Ekim'den itibaren stat localarının yüzde 50'sine seyirci alınacak
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