Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 2, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde oynanacak olan Süper Lig'in 16. hafta müsabakalarında şu hakemler düdük çalacak:
2 Ocak Cumartesi
13.30 BB Erzurumspor - Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu
13.30 DG Sivasspor - Denizlispor: Erkan Özdamar
16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
19.00 Hatayspor - Konyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
3 Ocak Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ali Palabıyık
19.00 Kayserispor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
4 Ocak Pazartesi
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı