Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı

30.12.2020 13:30 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:35
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 2, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde oynanacak olan Süper Lig'in 16. hafta müsabakalarında şu hakemler düdük çalacak:

2 Ocak Cumartesi

13.30 BB Erzurumspor - Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu

13.30 DG Sivasspor - Denizlispor: Erkan Özdamar

16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

19.00 Hatayspor - Konyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

3 Ocak Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ali Palabıyık

19.00 Kayserispor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

4 Ocak Pazartesi

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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