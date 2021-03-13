Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

13.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:56
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 30. haftasında D.G. Sivasspor, Karagümrük'ü ağırlıyor.

Süper Lig'in 30. haftasında D.G. Sivasspor, Karagümrük'ü ağırlıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada topla buluşan Ndao sağ çaprazdan ceza sahasına girerek direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

21. dakikada Alaaddin'in kullandığı taç atışında Erdoğan direkt olarak şutunu çekti. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Viviano topu kontrol etmeyi başardı.

25. dakikada Castro'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sobiech şutunu çekti. Bu pozisyonda Camara araya girerek gole izin vermedi.

32. dakikada Alaaddin'in ceza sahasıan gönderdiği ortada Hakan kafa vuruşunu yaptı. Bu futbolcunun şutunda top az farklı dışarı çıktı.

45. gelişen Sivasspor atağında boşta kalan top Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yaptığı net vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. 1-0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Uğur xx, Robin xx, Camara xxx, Alaaddin xxx, Cofie xx, Erdoğan xx, Hakan xxx, Fajr xx, Boyd xx, Kayode xx

Yedekler: Kone, Garcia, Kerem, Samassa, Ziya Muhammet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

H. Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Roco xx, Campi xx, Balkovec xxx, Biglia xx, Ndao xx, Castro xx, Borini xx, Bertolacci xx, Sobiech xx

Yedekler: Aykut, Alparslan, Koray, Mevlüt, Salibur, Fatih, Durmaz, Lens, Kemal, Emre

Teknik Direktör: Şenol Can

Gol: Hakan (dk. 45) (D.G. Sivasspor) - SİVAS

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Yılmaz Pelin Öztekin
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Şansalan Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 14:58:59. #1.15#
title