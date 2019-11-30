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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u konuk etti.

30.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:07
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 13. haftasında , 'u konuk etti. Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Milosevic yaklaşık 25 metreden vuruşunu yapıyor, yerden seken topu Zafer Görgen güçlükle kornere çelmeyi başarıyor.


73. dakikada orta sahadan hızla ilerleyen Sasse topu ayağından açıyor ancak Marin Anicic'e çarpan top tekrar önünde kalıyor penaltı noktasına yakın bir yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderiyor. (3-1)


90+2. dakikada sağ kanattan Attamah pasını Yan Sasse'ye veriyor. Sesse önünü açıp kaleye şutunu çekiyor. Sasse'nin şutu direkten dönüyor.


Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Halis Özkahya xxx, Ekrem Kan xxx, İbrahim Bozbey xxx


Çaykur Rizespor: Zafer xxx, Abarhoun xx, Talbi xx, Abdullah xxx, Attamah xxx, Oğulcan xxx, Samudio xxx (Scepovic dk. 89 ?), Umar xxx, Vetrih xxx (Yan Sasse dk. 64 xx), Melnjak xx, Orhan xx (Moroziuk dk. 90+3 ?)


Yedekler: Tarık, Atakan, Yusuf, Barış, Dimitrios, Burak, Oğuz Kağan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Konyaspor: Serkan x, Fallou Diagne x, Jens Jasson xx, Ömer Aali xx, Riad Bajic xx, Deni Milosevic xx (Erdon Daci dk. 69 x), Anicic xx, Amir Hadziahmetovic x (Paolo Hurtado dk. 81 ?), Faruku Miya xx, Ferhat xx (Levan Shengelia dk. 45 x), Nejc Skubic xx


Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit, Volkan, Selim, Mücahit Can, Savaş, Ali


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Oğulcan (dk. 2), Umar (dk. 9), Yan Sasse (dk. 73) (Çaykur Rizespor), Deni Milosevic (dk.11) (Konyaspor)


Sarı kart: Oğuz Kağan (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İHA
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