HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
14.06.2020 22:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:58

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada ceza sahası dışında rakibinden topu kapan Milan Skoda'nın ceza alanına girmeden kaleye gönderdiği aşırtma şutta Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

14. dakikada ceza alanında karşı karşıya pozisyonda Milan Skoda'yla çarpışan Muslera kaval kemiğinde oluşan kırık sebebiyle oyundan çıkarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

42. dakikada Saracchi'nin Samudio'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Milan Skoda'nın yaptığı vuruşta kaleci Okan Koçuk topu çeldi. Ardından dönen topu takip eden Skoda'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

45+14. dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Falcao'nun şutu auta gitti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Erdinç Sezertam xxx, Serkan Çimen xxx

Çaykur Rizespor: Tarık xxx, Ivanildo Fernandes xx, Morozyuk xx, Melnjak xxx, Tunay xxx, Garmash xxx, Vetrih xxx, Samudio xxx, Skoda xxx

Yedekler: Boğaçhan, Gökhan, Burak, Alberk, Oğuz Kağan, Sasse, Abdullah, Oğulcan, Boryachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera xxx (Okan dk. 23 xx), Saracchi xx, Mariano xx, Ahmet xxx, Ryan Donk xxx, Seri xx, Lemina xx, Ömer xx, Onyekuru x, Feghouli xx, Falcao xx

Yedekler: Linnes, Emin, Şener, Selçuk, Taylan, Belhanda, Emre, Andone, Adem

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Skoda (dk. 42) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Melnjak (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi Spor
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi Spor
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Spor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu Spor
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor Spor
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti Spor
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı
Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Şener Şen Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Beşiktaş Karlıova
Şu an buradasınız: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 23:26:42. #1.15#
title