Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sol kanattan top süren Cemali'nin ortasını karşılayan Dabo'nun şutu takım arkadaşı Sabo'ya çarptı ve kaleci Viviano tarafından uzaklaştırıldı.
20. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Biglia'nın sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
33. dakikada sol kanatta topla buluşan Pesic'in sert şutu Gökhan'a çarparak kale direğinin üstünden kornere çıktı
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erdem Bıyık xx, Candaş Elbil xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Fabrcio Baiano xx, Cemali xx, Djokovic xx, Yasin xx, Holmen xx, Ronaldo Mendes xx, Bryan Dabo xx, Gökhan xx, Sabo xx, Alper xx
Yedekler: Tarık, Emir Han, Emir, Anil, Alberk, Selim, Uğur Can, Güvenc, Eren, Umar
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Fatih Karagümrük: Viviano xxx, Hedenstad xx, Balkovec xx, Efe xx, Benatia xx, Zukanovic xx, Ahmed xx, Biglia xxx, Pesic xxx, Erhun xx, Kerim xx
Yedekler: Aygun, Serhat, Salih, Burak, Jimmy, Muhammed, Munir, Tunay, Arveladze
Teknik Direktör: Daniele Cavalletto - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı