Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol kanattan top süren Cemali'nin ortasını karşılayan Dabo'nun şutu takım arkadaşı Sabo'ya çarptı ve kaleci Viviano tarafından uzaklaştırıldı.

20. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Biglia'nın sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

33. dakikada sol kanatta topla buluşan Pesic'in sert şutu Gökhan'a çarparak kale direğinin üstünden kornere çıktı

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erdem Bıyık xx, Candaş Elbil xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Fabrcio Baiano xx, Cemali xx, Djokovic xx, Yasin xx, Holmen xx, Ronaldo Mendes xx, Bryan Dabo xx, Gökhan xx, Sabo xx, Alper xx

Yedekler: Tarık, Emir Han, Emir, Anil, Alberk, Selim, Uğur Can, Güvenc, Eren, Umar

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Fatih Karagümrük: Viviano xxx, Hedenstad xx, Balkovec xx, Efe xx, Benatia xx, Zukanovic xx, Ahmed xx, Biglia xxx, Pesic xxx, Erhun xx, Kerim xx

Yedekler: Aygun, Serhat, Salih, Burak, Jimmy, Muhammed, Munir, Tunay, Arveladze

Teknik Direktör: Daniele Cavalletto - RİZE

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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