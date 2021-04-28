Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor evinde lider Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor evinde lider Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada N'Sakala'nın pasında topla buluşan N'Koudou'nun şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

16. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Rachid Ghezzal'in pasında kale önünde N'Koudou'nun vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

17. dakikada Adem Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu ancak VAR'ın uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

38. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Remy'nin pasında Talbi'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

44. dakikada Rizespor kalesinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Atiba'nın şutu ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol iptal edildi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Savranlar xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, İsmail x, Selim x, Talbi xx, Baiano xx, Yasin x (Remy dk. 16 xx), Boldrin xx, Sabo x, Michalak xx, Djokovic x, Samudio xx

Yedekler: Tarık, Melnjak, Emir, Morozyuk, Andrade, Abdullah, Donsah,, Skoda

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Vida xx, N'Sakala xx, Welinton Silva xx, Adem Ljajic x, Atiba xx, Ghezzal xx Josef de Souza xx, N'Koudou xxx, Gökhan Töre xx

Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar, Bilal, Montero, Rıdvan Yılmaz, Mensah, Larin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: N'Koudou (dk. 16) (Beşiktaş)

Sarı kart: Adem Ljajic (Beşiktaş) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı