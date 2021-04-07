Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında A.Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Beşiktaş, Alanya karşısında ikinci yarıda üstünlüğünü koruyor! Canlı anlatım
Beşiktaş, Alanya karşısında ikinci yarıda üstünlüğünü koruyor! Canlı anlatım
Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı
Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında A.Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Larin'in pasında topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş direkten döndü.

11. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba, kafayla topu arka tarafa yolladı. Kale ağzına hareketlenen Cenk Tosun, tek vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 1-0

17. dakikada rakibin hatalı pasında orta sahadan gelen meşin yuvarlağı önünde bulan Cenk Tosun'un, topla bir süre kat ettikten sonra ceza alanına girer girmez hafif sol çaprazdan çektiği şut üst direkten oyun alanına döndü.

18. dakikada sol kanatta Davidson, pasını ceza sahası sağ tarafındaki Juanfran'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Juanfran'ın vuruşunu Ersin ayaklarıyla çeldi.

23. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa iyi yükselen Welinton'un kafa vuruşu direkten döndü.

41. dakikada sağ Kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortasında Bareiro'un altıpas önünde kayarak yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Alpaslan Dedeş xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, Nsakala xx, Josef xx, Atiba xx, Oğuzhan xx, Ghezzal xx, Larin xx, Cenk Tosun xx

Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Serdar, N'Koudou, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

A.Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Fatih xx, Tzavellas xx, Moubandje xx, Ceyhun xx, Berkan xx, Salih xx, Davidson xx, Bareiro xx, Babacar xx

Yedekler: Serkan, Ahmet, Alpay, Tayfur, Hasan Hüseyin, Efkan, Siopis, Umut, Kadzior, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Cenk Tosun (dk. 11) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Salih Uçan (A.Alanyaspor), Atiba (Beşiktaş)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ahmet Kural Demet Akalın Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Hakan Kutlu Fatih Terim Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 20:10:49. #1.16#
title