Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor, lider Beşiktaş'ı konuk etti.

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor, lider Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmadan siyah-beyazlılar 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Boumal'ın kafayla savunma arkasına gönderdiği yüksek topta çaprazdan sert vuran Aatif, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.

55. dakikada Omolo'nun gönderdiği derin pasta topla buluşan Ricardo Gomes ceza sahasına girip yerden sert vurdu ancak kaleci Ersin yatarak topu kontrol etti.

63. dakikada da Costa'nın uzun pasında ceza sahasına giren Emrah Başsan, rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

66. dakikada Cenk'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal ceza sahası önüne gelip iki rakibinden sıyrıldı ve uzaktan çok sert vurarak Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. 2-3

67. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Orta sahadan atılan topta savunmanın arkasına sarkan Larin, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Szumski gole izin vermedi.

69. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde Cenk Ahmet kafayla kale sahasına gönderdi. Seken topu Omolo kafayla kaleye gönderdi ancak Rosier meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

72. dakikada da Costa'nın defanstan gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Ricardo Gomes çaprazdan sert vurdu ancak top yandan auta gitti.

86. dakikada Necip'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan N'Koudou, Gökhan Töre'ye pasını aktardı. Ceza sahası içine girip iki rakibinden sıyrılan Gökhan, çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 2-4

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx

BB Erzurumspor: Szumski x, Butko x (Osman dk. 82 ?), da Costa x, Hasan x, Schwechlen xx, Omolo xx, Boumal xx, Cenk Ahmet xx, Emrah Başsan xxx (Darri dk. 90+7 ?), Aatif xx (Obertan dk. 84 ?), El Kabir x (Gomes dk. 46 x)

Yedekler: Kayacan, Göktuğ, Rahman Buğra, Gökhan, Teikeu, Rachani

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Vida xxx, Welinton xx, N'Sakala xx, Dorukhan xx, Ghezzal xxx (N'Koudou dk. 76 xx), Atiba xxx (Necip dk. 61 xx), Oğuzhan xxx (Mensah dk. 61 xx), Larin xxx (Montero dk. 90+1 ?), Cenk Tosun x (Gökhan Töre dk. 76 xx)

Yedekler: Utku, Rıdvan, Bilal, Serdar, Ljajic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Larin (dk. 10), Oğuzhan (dk. 26), Ghezzal (dk. 66), Gökhan Töre (dk. 86) (Beşiktaş), Schwechlen (dk. 16), Emrah Başsan (dk. 39) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dorukhan Toköz, Welinton (Beşiktaş), Cenk Ahmet (BB Erzurumspor)

(Özge Bozo - Sefa Tetik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı