Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

29.11.2020 17:00 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:11
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor konuk etti.

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

60. dakikada Salih Uçan ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Eray'da kaldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

67. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic'in ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye çektiği şut yandan auta gitti.

82. dakikada Davidson topu sol kanattaki Bareiro'ya aktardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Eray Birniçan gole izin vermedi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek x, Ali Saygın Ögel x, Mustafa Savranlar x

Alanyaspor: Marafona xxx, Francois Moubandje xx (Ahmet Gülay dk. 50 x), Giorgos Tzavellas xxx, Steven Caulker xxx, Juanfran xxx, Salih Uçan xxx (Fatih Aksoy dk. 70 x), Manolis Siopis xxx, Davidson xxx (Ceyhun Gülselam dk. 84 ?), Anastasios Bakasetas xx, Efecan Karaca xxx (Berkan Kutlu dk.70 x) Khouma Babacar xxx (Adam Bareiro dk. 70 x)

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Hasan Ayaroğlu, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Konyaspor: Eray Birniçan xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Adil Demirbağ x, Nejc Skubic xx, Guilherme Sitya xx, Sokol Cikalleshi xx (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 55 x) Marko Jevtovic xx, Deni Milosevic xx, Amir Hadziahmetovic x (Musa Çağıran dk. 46 x, Paolo Hurtado dk. 78 x) Alper Uludağ x (Farouk Miya dk. 46 x) Artem Kravets xx (Samuel Eduok dk. 55 x)

Yedekler: Ozan Can Oruç, Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Paolo Hurtado, Ahmet Karademir, Erdon Daci

Teknik Sorumlu: İsmail Kartal

Goller: Khouma Babacar (dk. 37) (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Francois Moubandje, Anastasios Bakasetas, Fatih Aksoy (Alanyaspor), Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Deni Milosevic, Abdülkerim Bardakçı (Konyaspor)

(Erdal Anak/İHA)

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Burcu Esmersoy İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Mert Günok Şenol Güneş Ersun Yanal Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu) - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 18:36:14. #1.15#
title