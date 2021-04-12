Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından topu getiren Juanfran içerideki Bareiro'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top kalecide kaldı.
20. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından savunmanın arkasına sızarak topu kapan Babacar, çizgiye kadar sürdü. Uzaktan şansını deneyen Babacar'ın vuruşunda top kalecide kaldı.
27. dakikada gelişen Denizlispor atağında Sacko'nun ortasında ceza alanı solundaki Sakıb'ı geçen top Bakalorz'un önüne düştü. Bakalorz'un vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
31. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Babacar topu ceza alanı içindeki Berkan'a aktardı. Berkan'ın uzaktan sert şutunda kaleci Abdulkadir'de kaldı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yasin Kol x, Mehmet Cem Hanoğlu x, Esat Sancaktar x
Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje xx, Siopis xx, Berkan xx, Babacar xx, Efkan xxx, Davidson xx, Bareiro xx
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, Damian Kadzior, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl, Mustafa Pektemek
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı
Denizlispor: Abdulkadir Sünger xx, Mustafa Yumlu xx, Sakıb Aytaç xx, Oğuz Yılmaz xx, Fabiano Leismann xx, Mix Diskerud xx, Marvin Bakalorz xx, Kubilay Aktaş xx, Veton Tusha xx Hadi Sacko xx Özer Özdemir xx
Yedekler: Ali Eren Yalçın, Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Angelo Sagal, Hasan Ayaroğlu, Mattheiu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Muris Mesanovic
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Bakalorz (dk. 27) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Bareiro (Alanyaspor), Kubilay Aktaş (Denizlispor)
(Erdal Anak/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı